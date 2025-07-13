Eski tip ehliyet sahipleri dikkat: 15 TL yerine 7.438 TL ödememek için son tarih 31 Temmuz 2025!

Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 211 bin kişi hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), bu sürücüleri 31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetlerini yenilemeleri konusunda uyardı.

Belirtilen tarihe kadar başvurusunu yapan sürücüler yalnızca 15 TL ödeyerek yeni ehliyetlerini alabiliyor. Ancak bu sürenin kaçırılması halinde B sınıfı ehliyetler için yenileme bedeli 7.438 TL’ye yükselecek ve eski belgeler geçersiz sayılacak.

Başvuru Yolları:

Alo 199 çağrı merkezi

NVİ mobil uygulaması

www.nvi.gov.tr üzerinden randevu

Randevu alındıktan sonra başvuru, ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen yapılıyor.

Gerekli Belgeler:

Eski sürücü belgesi

15 TL ödeme dekontu

Sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf

MERNİS kayıtlı açık adres

Başvuru sonrası yeni ehliyet PTT ile adrese gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi düzenlenerek vatandaşın araç kullanması sağlanıyor.