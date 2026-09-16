Eski Trabzonsporlu futbolcunun oğlunu restoranda öldürdü! Cinayet dosyasında yeni gelişme

Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşanan ve eski Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Olay, 14 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelmişti. Alkollü halde işletmeye gelen Ceyhun B., içeri alınmayınca işletme sahibi Haluk Altın ile tartışmıştı. Çalışanların müdahalesiyle taraflar bir süreliğine ayrılmış, ancak olay burada bitmemişti.

Kısa bir süre sonra restorana geri dönen Ceyhun B., yanında getirdiği tabancayla Haluk Altın'a ateş açtı. Ağır yaralanan Altın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Altın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın hemen ardından harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışma sonucunda Ceyhun B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, verdiği ilk ifadede alkol almak için restorana geldiğini, içeri alınmayınca sinirlenip Haluk Altın'a ateş ettiğini anlattı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ceyhun B., cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak dosya mahkemeye taşındı. Ceyhun B. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanığın, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise ayrıca cezalandırılması talep edildi.

"BENİM HALUK'U VURMA NİYETİM YOKTU"

İddianamede yer alan savunmasında Ceyhun B., Haluk Altın'ın babasının arkadaşının oğlu olduğunu ve iki ailenin birbirini tanıdığını ifade etti. Olay gecesi kız arkadaşı ve iki arkadaşıyla birlikte restorana gittiğini anlatan şüpheli, Altın'ın kendisinden arkadaşlarını evlerine bırakıp geri dönmesini istediğini öne sürdü.

Arkadaşlarını bıraktıktan sonra restorana döndüğünü belirten Ceyhun B., işletmenin girişinde Haluk Altın'ın kendisine hakaret ettiğini, ardından Altın ile iki işletme çalışanının kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini iddia etti. Darp sürerken aracına doğru kaçtığını savunan şüpheli, torpido gözünde bulunan ruhsatsız tabancayı kendini korumak amacıyla aldığını ve havaya ateş etmek istediğini öne sürdü.

Çevredekilerin silahı elinden almaya çalıştığını belirten sanık, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "O anki boğuşma esnasında silah iki defa ateş aldı ve Haluk iki defa vuruldu. Benim Haluk'u vurma niyetim yoktu. Kendimi savunma amaçlı silaha yeltenmiştim."

Haluk Altın vurulduktan sonra başına bir cisimle vurulması sonucu bayıldığını öne süren Ceyhun B., kız arkadaşından öğrendiği kadarıyla iki işletme çalışanının kendi tabancasıyla kendisine ateş etmek istediğini, ancak silahın tutukluk yaptığını iddia etti. Kendisini darbettiğini ileri sürdüğü kişilerden şikâyetçi olduğunu belirten şüpheli, ifadesini şöyle sürdürdü: "Haluk'un istemeden ölümüne sebep olduğum için pişmanım. Bildiğim kadarıyla tabancamda 3 tane mermi vardı, öyle hatırlıyorum." Ceyhun B., ruhsatsız tabancayı 4-5 yıl önce kimliğini hatırlamadığı bir kişiden satın aldığını da sözlerine ekledi.

"VURULDUM" DİYE BAĞIRDI

Olayın görgü tanıklarından biri olan Ceyhun B'nin kız arkadaşı Eda Ö. de emniyette ifade verdi. Eda Ö., arkadaşlarını bıraktıktan sonra Ceyhun B'nin Haluk Altın'ı telefonla aradığını ve "Ağabey, 15 dakikaya geliyorum, konuşalım" dediğini, Altın'ın ise "Yalnız gel" karşılığını verdiğini anlattı.

Ceyhun B. ile birlikte restorana gittiklerini belirten Eda Ö., sanığın kendisinden araçta beklemesini istediğini, bir süre sonra işletme içerisinden bağrışma sesleri duyduğunu ifade etti. Ceyhun B'nin aracın ön yolcu koltuğunun altından siyah renkli tabancayı çıkardığını anlatan Eda Ö., çevredekilerin silahı elinden almaya çalışması sırasında arbede yaşandığını söyledi. Kaç el ateş edildiğini hatırlamadığını belirten tanık, Haluk Altın'ın "Vuruldum" diye bağırdığını aktardı.

OTOPSİ RAPORUNDA ÜÇ MERMİ YARASI

Haluk Altın'ın cenazesi üzerinde gerçekleştirilen otopsi sonucunda vücudunda 3 mermi giriş ve bir çıkış yarası tespit edildi. Raporda, tüm yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Yaraların ikisinin çok yakın mesafeden, birinin ise uzak mesafeden yapılan atışla uyumlu olduğu belirlendi. Altın'ın, iç organları ile büyük damarlarının zarar görmesi sonucu meydana gelen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.