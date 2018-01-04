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Eski TRT spikeri Turgut Usul tutuklandı

Eski TRT spikeri Turgut Usul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.

Eski TRT spikeri Turgut Usul tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı. TRT spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Eski TRT spikeri
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