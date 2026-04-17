Eski Tunceli Valisi Sonel, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturma dosyasını genişletti. Başsavcılık, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlatılan idari soruşturma kapsamında, Tuncay Sonel hakkında mülkiye müfettişi görevlendirilmiş ve geçtiğimiz günlerde açığa alınmıştı. Soruşturmanın adli boyut kazanmasıyla birlikte, eski vali hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen süreçte, delillerin karartıldığına ve soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair iddialar uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi. Sonel’in gözaltına alınması, dosyadaki en önemli kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.