Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı

Eski vali hakkındaki soruşturma süreci, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin doğrudan verdiği talimat üzerine resmen başlatıldı. Ortaya atılan iddiaların her yönüyle araştırılması ve sürecin denetlenmesi adına İçişleri Bakanlığı bünyesindeki mülkiye müfettişlerine görevlendirme yapıldı.

Müfettişlerin yürüteceği incelemeler sürerken, soruşturmanın kapsamı dahilinde Tuncay Sonel görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuş ve günlerce süren arama çalışmalarından hiçbir ize ulaşılamamıştı. Dosya yeniden açılarak kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, hakkında soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de bulunuyor. Şüphelilerin emniyette “kasten öldürme” iddiasıyla sorgulandığı belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, "Delilleri yok etme" suçundan tutuklandı. Daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven yer alıyor.

Adliyeye sevk işlemleri devam ederken, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri ve sorguları sürüyor.