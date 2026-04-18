Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyaya giren yeni deliller ve tanık beyanlarının ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mustafa Türkay Sonel’in savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçun niteliğini ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklanmasına hükmetti.

