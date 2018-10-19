İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli arasında, kapatılan TUSKON'un başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve yazışma içerikleri çözümlendiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 20'si, 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan TUSKON'un başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu belirtildi.



Şüpheli Zeynep Meral'in ayrıca, Bank Asya'daki hesabında örgüt talimatı sonrasında artış gerçekleştiği, kapatılan FETÖ derneklerine üye olduğu, yine üst düzey FETÖ yöneticileri ile irtibatının bulunduğu ileri sürüldü.

Diğer firari 18 şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor.



Bu arada FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması sürüyor. Davanın iddianamesinde, ''Firari şüpheli TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral'in 1 Mart 2014'te gerçekleşen TUSKON 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve hükümeti alenen tehdit ettiği konuşmasına, çoğu şüphelinin ayakta alkışlayarak destek vermelerinin, örgütsel tavırlarının ve örgüte mensubiyetlerinin birer delili olarak kabul edildiği" belirtilmişti.



