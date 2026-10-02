Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünde gelişme: Özel doktoru ve ATK görevlileri hakkında iddianame!

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünde gelişme: Özel doktoru ve ATK görevlileri hakkında iddianame!
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 Başsavcılığın açıklamasına göre; müteveffanın özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu (ATK) görevlisi ve 3 diğer şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi hakkında kamu davası açıldı.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA VE SUÇLAMALAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 02/10/2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda açılan davalar ve yöneltilen suçlamalar şu şekildedir:

Müteveffanın özel doktoru olan ve tutuklu bulunan N.D. hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açıldı.

Soruşturma kapsamında görev yapan ATK personelleri İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. hakkında "belgede sahtecilik" suçlamasıyla kamu davası açıldığı bildirildi.

Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçundan ayrı ayrı dava açıldı.

Başsavcılık, eski bakanın şüpheli ölümüne ilişkin maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiğini vurguladı.

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