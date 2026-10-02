Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz Çiftliği'nde yaşanan şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamladı. Büro, üç ayrı suç yönünden 6 sanık hakkında ayrı ayrı iddianame düzenledi. İddianamelerin ayrıntıları da ortaya çıktı.

İddianamelerde Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, Adli Tıp Kurumu görevlisi Çağdaş K., İsmail Ç. ve Samet Ç. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile eşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"ÖZEL DOKTORU DEĞİLİM" DEMİŞTİ

"Yalan tanıklık" suçundan tutuklanan Demirkol'un Beykoz'da özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalıştığı ve Denizolgun'un özel doktoru olduğu iddianamede yer aldı. Demirkol, 26 Ağustos 2026'da "tanık" sıfatıyla ifade verdi. İddianameye göre Demirkol bu ifadesinde Denizolgun'un özel doktoru olmadığını, çiftliğe gittiğinde Murat B. ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu, Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini ve ölümle ilgili şüpheli bir değerlendirme yapmadığını söyledi.

İddianamede, Demirkol'un suçlamayı reddeden savunmasının soyut olduğu ve suçtan kurtulmaya yönelik görüldüğü, bu nedenle itibar edilmediği belirtildi. Demirkol, olay günü polisleri kimin aradığını bilmediğini söyledi. İddianamede ise polisleri onun aradığının 155 acil çağrı ihbarı çözüm tutanağı ve olay yerine giden polis memurunun beyanıyla sabit olduğu kaydedildi.

İddianameye göre Demirkol, Denizolgun'un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli bulmadığını söylemesine rağmen, olay yerine giden polis memuruna, olay yeri inceleme memuruna ve 155 acil çağrı ihbarında kendisini Denizolgun'un özel doktoru olarak tanıttı ve ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Demirkol'un yüzde kan görmediği yönündeki beyanına karşın, ölü muayene tutanağında ağzından kan sızdığı yazıyor. Bilirkişi doktor da Denizolgun'un yüz kısmının kanlı olduğunu belirtti.

HTS KAYITLARI İFADEYLE ÇELİŞTİ

Demirkol'un olay günü Kısıklı'daki ikametinde olduğunu söylediği, ancak HTS kayıtlarında Kısıklı'da baz kaydının bulunmadığı iddianamede vurgulandı. Demirkol çiftliğe gittiğinde Denizolgun'u ölü bulduğunu da ifade etti. HTS kayıtlarında ise Demirkol'un hastaneyle ardışık arama kaydı olduğu, bunun da bir çelişki oluşturduğu belirtildi.

Demirkol, çiftliğe gitmesinden yaklaşık 1 saat sonra polislerin geldiğini söyledi. İddianameye göre çiftlikteki ilk baz kaydı saat 22.15'te, 155 ihbarı ise saat 00.30'da yapıldı.

Demirkol, çiftlikte yalnızca Murat B. ile yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu belirtmişti. İddianamede, olay yeri inceleme raporu, HTS kayıtları ve tanık beyanlarına göre Hilmi Tuna Kuriş ile Alihan Kuriş'in de olay yerinde olduğunun sabit olduğu kaydedildi. Hilmi Tuna Kuriş'in çiftlik baz kaydının Demirkol'dan önce olduğu, ikisi arasında ardışık görüşme kayıtları bulunduğu da iddianamede yer aldı. Demirkol'un olay yerinde başka kişilerin bulunduğunu bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. İddianamede ayrıca sanık Ahmet Gökçen'in Adli Tıp Kurumu'nda olmadığını söylediği, ancak HTS kayıtlarına göre kurumda bulunduğu anlatıldı.

OTOPSİ VİDEOSU BULUNAMADI

Adli Tıp Kurumu'nda görevli Çağdaş K., İsmail Ç. ve Samet Ç. hakkındaki iddianamede şu süreç anlatıldı: Başsavcılık, 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazarak Denizolgun'un otopsisine ilişkin görüntü kaydı olup olmadığının araştırılmasını ve bilgi verilmesini istedi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, 12 Mart 2026 tarihli cevap yazısında otopsiye ilişkin fotoğrafların bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılık 1 Haziran 2026'da yeniden müzekkere yazarak otopsiye ilişkin video ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini talep etti. Adli Tıp Kurumu, 5 Haziran 2026'da otopsi fotoğraflarını CD içinde başsavcılığa iletti. Başsavcılığın 14 Temmuz 2026'da kuruma yazdığı müzekkerede, gönderilen CD'de 145 fotoğraf bulunduğu, ancak otopsiye ilişkin video kaydının yer almadığı belirtildi. 18 Ağustos 2026'da ise fethi kabir kararı alındı.

İddianameye göre İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Ç., zabıt katibi Çağdaş K. ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanenin görevlisi Samet Ç. "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Şüpheliler hakkında idari soruşturma yürütüldüğüne ve kınama cezası verildiğine ilişkin evraklar da soruşturma dosyasına eklendi.

TELEFON YOK EDİLDİ İDDİASI

Soruşturmada Denizolgun'un kız kardeşi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile eşi Hilmi Tuna Kuriş hakkında da iddianame hazırlandı. İddianamede, Denizolgun'un ölümünün ardından eşyalarının kız kardeşine teslim edilmesi yönünde karar çıktığı belirtildi. Ayşe Gülderen Denizolgun'un avukatı Abdurrahim Ç., "tanık" sıfatıyla verdiği beyanında eşyaları çuval içinde teslim aldığını ve içine bakmadığını söyledi. Avukat, eşyaların listesinin bulunduğunu, çuvalı Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürdüğünü ve burada çalışana teslim ettiğini de anlattı.

İddianameye göre Hilmi Tuna Kuriş'in ikametinde yapılan aramaya ilişkin evraklar dosyaya eklendi. Arama evraklarında Denizolgun'a ait telefon yer almıyor. Telefonun IMEI bilgileri ve fotoğrafları Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi, ancak telefon ele geçirilemedi. İddianamede Hilmi Tuna Kuriş'in telefonu kendisinin aldığını itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede, Ayşe Gülderen Denizolgun'un kendisine teslim edilen telefonun muhafazasından sorumlu olduğu da kaydedildi. Denizolgun'un telefonunda olay sonrasında teknik veya bilirkişi incelemesi yapılmadığı, telefondaki mesaj içeriklerinin, fotoğrafların ve notların soruşturma konusu olayın aydınlatılmasında önemli delil oluşturacağı vurgulandı. İddianamede, telefonun şüpheliler tarafından teslim alınmasına rağmen yok edildiği de aktarıldı.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Nurettin Demirkol'un "kasten öldürme" suçuna ilişkin soruşturmada yemin verdirilerek alınan beyanında "yalan tanıklık" suçunu işlediğinin sabit olduğu ve hakkında kamu davası açılmaya yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Demirkol'un "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Adli Tıp Kurumu çalışanları Çağdaş K., İsmail Ç. ve Samet Ç. için "resmi belgede sahtecilik" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş için ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.