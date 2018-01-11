Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu ileri sürülen tutuklu sanık eski Erzurum Vali Yardımcısı Boylu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Boylu ile avukatı Celal Zunguldak katıldı.



Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Boylu'da örgütün gizli haberleşmede kullandığı "ByLock" programının bulunması, tanık beyanları ve dava dosyasına giren deliller doğrultusunda sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliye edilmesini talep etti.



Avukat Zunguldak, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, müvekkilinin 17 ay tutuklu kalmasına sebep olan "ByLock" içeriğiyle ilgili dosyaya giren birşey olmadığını aktararak, "Müvekkilimin gelecek belgelerde de programı kullanmadığı ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin suç işlediğine dair bir delil bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Sanık Boylu, "Hiçbir şekilde 'ByLock' programını kullanmadım. Ben terörist olamam, istesem de olamam. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Boylu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, takdir indirimi uygulayarak sanık Boylu'yu 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet ayrıca hükümle birlikte sanık Boylu'nun tahliyesine karar verdi.



İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu'nun Erzurum Valiliği'nce gerçekleştirilen bir proje kapsamında yurt dışına çıktığının anlaşıldığı, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının şifreli şekilde haberleşmek için kullandıkları "ByLock" programına kayıtlı olduğu ve programı kullandığı belirtiliyordu.



Boylu'nun eşinin Asya Katılım Bankasında çalıştığı belirtilen iddianamede, örgütün darbe girişiminin ardından tutuklanan sanığın valilikteki odasında yapılan aramalarda FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in iki fotoğrafının bulunduğu kaydediliyordu.



İddianamede, Boylu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

