Eski vekil Ali Boğa'nın öldüğü kazada yeni gelişme: Tutuklu sürücü tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya otomobilin çarpması sonucu ölümüne ilişkin yargılanan sürücünün davası Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Veli K. ile Boğa'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanığın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

"YANIMDAN GEÇEN ARAÇ HIZLIYDI, GÖREMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Veli K., kazayı bilerek yapmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Normal hızla ilerliyordum, yanımdan geçen araç daha hızlıydı, bu yüzden Ali Boğa'yı göremedim. Fark ettiğim anda frene bastım ama koşarak geldiği için manevra yapma şansım yoktu. Cezaevinde psikolojik olarak çok zor durumdayım. Bilinçli hareket etmedim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum."

Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa ise babasının kurallara uyan bir kişi olduğunu ifade etti. Kaza yerinde fren izi bulunmamasının, aracın yüksek hızla çarptığını gösterdiğini dile getiren Boğa, aracın hızıyla ilgili resmi hız tespiti yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Boğa'ya çarpan aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik bir rapor tanzim edilmesine karar verdi. Sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 15 Ağustos'ta Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde meydana gelmişti. Veli K'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya (76) çarpmıştı. Boğa, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.