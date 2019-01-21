Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davalarda, haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan çeşitli cezalar verilen eski tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkı Yönetim Komutanı" eski kurmay albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Kulaç, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Kulaç, örgüt yapılanması içinde yer almadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen, 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan eski albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi Hüseyin Kulaç, kardeşlerinin ceza almasının kendisinin de terör örgütü üyesi olduğunu göstermeyeceğini iddia etti.

Hakkında kesin deliller bulunmadığını belirten Kulaç, suçlamaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Kulaç, beraatini istedi.



Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Kulaç'a "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 8 yıl 9 aya indirildi.

Kulaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.