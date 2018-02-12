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Eski YARSAV Başkanı Arslan'ın yargılandığı dava

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Arslan'ın, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski YARSAV Başkanı Arslan'ın yargılandığı dava

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Arslan, avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen evraklara karşı sanık ve avukatlarının beyanı alındı.
Daha sonra tanık beyanlarıyla devam eden duruşmada, ara karar öncesi cumhuriyet savcısının mütalaası istendi.
Cumhuriyet savcısı, sanık Arslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme ayrıca sanık ve avukatlarının talebi üzerine gelecek celsede bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesini de kararlaştırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yarsav #murat arslan #khk #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö
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