FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi sanık Ahmet Eğerci, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Eğerci'nin avukatı ve yakınları da katıldı.



Duruşmada Yargıtay Savcısı, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu.



İddianamede, Eğerci'nin hakimlik mesleğinden itibaren örgüt içerisinde yer aldığı, FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, Danıştaydaki görevi sırasında bazı davaların idarenin aleyhine çıkarılması için örgütten aldığı talimat doğrultusunda organizasyon yaptığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Eğerci, hayatının hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadığını, usule aykırı bir faaliyette bulunmadığını, 1994'te başladığı meslek hayatı boyunca disiplin cezası bile almadığını savundu.

Usul itirazlarını dile getiren Eğerci, kendisi için suçüstü halinin gerçekleşmediğini, isnat edilen suçlamaların da görev suçu kapsamında olduğunu öne sürdü.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Ergenekon davasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili verdiği kararını hatırlatan Eğerci, kararda işlendiği iddia edilen suçun görev suçu kapsamında kaldığı tespitinin yapıldığını ifade etti. Eğerci, dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Aleyhine verilen ifadelerin psikolojik baskı altında alındığını, ifade verenlerin tahliye olma umuduyla beyanda bulunduğunu öne süren Eğerci, bu nedenlerle ifadelerin hukuki delil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Kendisinin cemaat mensubu olduğu yönünde ifade veren eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş ile aynı koğuşta kaldığını, tek kişilik hücreye konulduktan sonra da aynı havalandırmayı kullandıklarını anlatan Eğerci, Bektaş'ın cezaevinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını, böyle bir durumdayken ek ifadeye çağrılarak itirafçı olduğunu belirtti.

Sanık Eğerci, aleyhinde verilen tüm ifadeleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek kabul etmedi.

Uzun yıllar Danıştay tetkik hakimliği görevinde bulunduğunu, Danıştay üyesi seçilmek için gereken şartları taşıdığını, mesleki kariyeri dikkate alınarak üye seçildiğini ileri süren Ahmet Eğerci, üye seçilmek için HSYK'nin 12 üyesinin oyu yeterli iken 17 üyenin oyuyla seçildiğini söyledi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespitini de reddeden Eğerci, "Bu suçlamanın şokunu yaşıyorum. Bu programı yüklediğim ancak mesaj içeriğine rastlanmadığı belirtilmiş. Programı yüklemedim, kullanmadım. Mor beyin yazılımıyla telefonları ByLock'a yönlendirilerek mağdur edilenler var. Ben de bu mağdurlardan birisiyim. Bu konuda her türlü teknik inceleme yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Sanık Eğerci, 16 ayı hücrede olmak üzere 18 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığa, telefonunun yargının sivil imamı olduğu belirtilen kişilerle aynı yer ve zaman dilimi içinde baz sinyali verdiği hatırlatıldı. Söz konusu kişileri tanımadığını ileri süren Eğerci, ortak sinyal alınan yerin oturduğu lojman olduğunu, burada tanımadığı pek çok kişinin bulunduğunu söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 3 Nisan 2018'e bırakılması kararlaştırıldı.