FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celse suçlamaları reddeden sanık eski Yargıtay üyesi Ali Şahin, yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Şahin hakkında ifade veren eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay üyesi İlhami Dal, tanık olarak dinlendi.



Dal ve Okur, tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlanırken, Erdem salonda hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, sanıkla ilgili doğrudan görgüye dayalı bilgisinin bulunmadığını belirterek, Yargıtay üyeliğine seçim sürecini anlattı.

Yargıtaya üye seçimi için cemaat mensubu HSYK üyeleriyle yaptıkları ilk toplantıda 80 kişi belirlendiğini, Şahin'in de bu isimler arasında bulunduğunu aktaran Okur, Şahin'in sicili ve kıdemi bakımından sıkıntı olmadığını, cemaat listesinde olmasa dahi seçilebileceğini ancak cemaat mensupları tarafından önerildiğini ifade etti.



Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya bağlanan eski Yargıtay üyesi İlhami Dal ise Ali Şahin'i Yargıtay üyeliğinden tanıdığını, cemaat mensubu olduğunu duyduğunu ancak herhangi bir sohbette kendisiyle buluşmadığını vurguladı.

Bu sırada, sanık Ali Şahin'in rahatsızlanması üzerine Yargıtay doktoru ve hemşiresi çağrıldı. Taşikardi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Şahin, ölçüm sonrası tansiyonunun yüksek çıkması nedeniyle Yargıtay revirinde müşahade altına alındı.

Heyet, sıradaki tanık Birol Erdem'in Şahin'in yokluğunda dinlenip dinlenmemesini avukatı Gökhan Günaydın'a sordu. Günaydın'ın bir sakınca bulunmadığını belirtmesi üzerine dinlenen eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanığı ismen bildiğini, Yargıtay üyesi olduktan sonra tanıdığını anlattı.



Erdem, personelci olarak sanığın bu yapıyla irtibatı konusunda bir fikrinin bulunmadığını ancak cemaat mensubu kurul üyeleri önerdiği için bu konuda kanaat sahibi olduğunu kaydetti.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen Şahin'in avukatı Günaydın, tanıkların hiçbirinin müvekkili hakkında somut bilgi sahibi olmadıklarının görüldüğünü, yalnızca cemaat listesinden Yargıtaya üye seçilmekle suçlandığını aktardı.

Şahin'in Yargıtayda kadastro, mera davalarına baktığını ve bu davalarda talimatla karar aldığına yönelik bir iddia da bulunmadığını savunan Günaydın, müvekkilinde "ByLock" bulunmadığını, birinci derece yakınlarına kadar Bank Asya hesabına rastlanmadığını, yurt dışına yaptığı çıkışın Yargıtayın resmi gezisi olduğunu Yargıtay makamlarınca bildirliğini ifade etti.

Günaydın, müvekkilinin sağlık sorunlarının da göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verilmesini istedi.



Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre sanığın, savunmasını tamamlaması, tanıkların dinlenmiş olması ve sağlık durumu dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Sanığa, yurt dışına çıkış yasağı konularak, ikametine en yakın kolluk birimine imza verme şartı getirildi.

Duruşma, 2 Mayıs 2018'e bırakıldı.