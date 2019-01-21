banner1002
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümü
Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümü

Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu: O öğretmen tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu: O öğretmen tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sümayra D.Ö'yü, Batıkent Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sümayra D.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının daha önce meslekten ihraç edilen istihbaratçı başkomiser eşinin de arandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #bylock #operasyon #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.