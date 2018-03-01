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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 6 iş adamı gözaltında

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 6 iş adamı gözaltına alındı

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 6 iş adamı gözaltında

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 6 iş adamı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin eski üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 6 iş adamı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Eskişehir #fetö #iş adamı
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