Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 6 iş adamı gözaltına alındı

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 6 iş adamı gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin eski üyelerine yönelik operasyon düzenledi.



Kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 6 iş adamı yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.