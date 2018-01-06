Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle (33) ile yanında bulunan Savaş Köral'a (28) marketin içinde tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yere yığıldı. Köle, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ESKİŞEHİR'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla market sahibini öldürdü, yanındaki kişiyi ise yaralayıp kaçtı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.