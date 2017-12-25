Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan, 1. Ana Jet Üssü'nde görevli Hava Pilot
Üsteğmen Ö.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı
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