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Eskişehir'de pilot üsteğmene gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı

Eskişehir'de pilot üsteğmene gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamıda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan pilot üsteğmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan, 1. Ana Jet Üssü'nde görevli Hava Pilot
Üsteğmen Ö.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #fetö #pdy #gözaltı
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