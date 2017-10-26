PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki zanlı yakalandı.

Eskişehir'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan iki şüpheliyi bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.



Evde yapılan arama ve kontrollerde, örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.