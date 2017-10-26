Eskişehir'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan iki şüpheliyi bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.
Evde yapılan arama ve kontrollerde, örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki zanlı yakalandı.
Eskişehir'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.