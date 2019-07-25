Eskişehir EYT Derneği'nden anlamlı hareket - Son dakika 25 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Eskişehir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Gürcan Göç, "26 Temmuz Cuma günü Saat 19.00’da kök hücre bağışçısı olmak üzere, Espark Ulus Meydanında kurulacak Kızılay Kan Merkezinde olacağız" dedi

Eskişehir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Gürcan Göç, önemli bir çağrı yaptı.



Göç, şunları belirtti:



"ESKISEHIR EYTSYD DERNEĞİ OLARAK



3,5 yaşındaki JMML Lösemi hastası, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde yatan Dora İbrahim Turan ve diğer tüm ilik nakli bekleyen lösemi hastalarımızın hayata tutunabilmesi yola çıkıyoruz.



26 Temmuz Cuma günü Saat 19.00’da kök hücre bağışçısı olmak üzere, Espark Ulus Meydanında kurulacak Kızılay Kan Merkezinde olacağız.



Tüm #EYT’li kader arkadaşlarımızı, Eskişehirspor taraftarlarını, sendikaları, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, emekçileri, vefalı şehrimiz Eskişehir’in halkını ve çevre illeri kök hücre bağışçısı olmak üzere davet ediyoruz.



Gelin Dora ve diğer çocuklarımızın hayata tutunma sebebi olalım...



Gelin bu cennet kokulu çocukların kahramanı olalım."



ulusal.com.tr