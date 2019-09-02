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Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla binlerce vatandaş, Porsuk Çayı kıyılarını ve köprülerin üzerini doldurdu.

Çay üzerinde botlarla düzenlenen fener alayı ve havai fişek gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde bağırdı, marşlar söylendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fener alayı #Eskişehirin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
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