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Eskişehir Kayı Boyu Derneğinden amblem tepkisi

Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Duman, İyi Parti'nin amblemine ilişkin, "İyi Parti'ye değil Kayı Boyu'nu temsil eden tamganın kullanılmasına karşıyız." dedi.

Eskişehir Kayı Boyu Derneğinden amblem tepkisi

Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, İyi Parti'nin amblemine ilişkin, "İyi Parti'ye değil Kayı Boyu'nu temsil eden tamganın (damga, işaret, nişan) kullanılmasına karşıyız." dedi.

Duman, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti'nin Kayı tamgasını kullanmasından rahatsız olduklarını ifade etti.

"İyi Parti'ye değil Kayı Boyu'nu temsil eden tamganın kullanılmasına karşıyız." diyen Duman, bundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Duman, şunları kaydetti:
"Kimin ne parti kurduğu bizi ilgilendirmiyor tabii ki Türkiye'mizin partisi ancak amblem olmadı. Tüm dünyaya mal olmuş bir Kayı tamgası bir parti ambleminde kullanılmamalıdır çünkü bu tamga her kesimi temsil ediyor. Meral hanımın kurduğu partinin kendine göre bir siyasi görüşü var. Bir siyasi partinin bu amblemi kullanması bizi rahatsız ediyor. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bugün cumhuriyet savcılığına gidip bu parti hakkında suç duyurusunda bulunacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayı Boyu Derneği #Eskişehir #İyi Parti
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