Eskişehir merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Eskişehir merkezli 6 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçerek belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir, Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da düğmeye basıldı. Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de aktif destek verdiği operasyonlarda, aranan şahıslardan 11'i Eskişehir'de olmak üzere toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 4 şüphelinin ise yürütülen başka bir dosya kapsamında halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla detaylı aramalar yapıldı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü arama çalışmalarında çeşitli miktarlarda kokain, 239 adet uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet hassas terazi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon neticesinde yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfade ve yasal prosedürleri biten şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahısların ve tutuklu bulunan diğer 4 şüphelinin adli süreçleri devam ediyor.