Eskişehir’de alevler can aldı! 10 kişi şehit oldu

Faciaya neden olan yangın, dün sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerinin yakınlarında başladı. Yangına çok sayıda orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Soğutma çalışmaları sırasında, ekiplerin bulunduğu alanda alevlerin aniden parlaması sonucu çok sayıda görevli alevlerin arasında kaldı.

Yangında kaybolan görevlilerin bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, alevlerin arasında kalan 10 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin 5’inin orman çalışanı, 5’inin ise AKUT gönüllüsü olduğunu belirtti. Yumaklı açıklamasında: "Bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk. 4 yangında problem yok. Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesi ile birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip 1 olmak üzere 7 yangınla şu saatte mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgarlar bizi bekliyor. Hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın bu konuda teyakkuzda olmalarını istiyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan bu yana her açıklamamızda bundan bahsettik. Yüksek sıcaklık, rüzgar, düşük nem artık basit bir orman yangını olmaktan çıkarttı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını sırasında hayatını kaybeden 10 görevli için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eskişehir’deki orman yangını faciasına ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak, cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.