Eskişehir’de alevler can aldı! 11 kişi şehit oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bölgede çıkan orman yangını faciaya dönüştü. Soğutma çalışmaları sırasında aniden alevlerin arasında kalan orman görevlileri ve gönüllülerden 11,i şehit oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir’de alevler can aldı! 11 kişi şehit oldu
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Faciaya neden olan yangın, dün sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerinin yakınlarında başladı. Yangına çok sayıda orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Soğutma çalışmaları sırasında, ekiplerin bulunduğu alanda alevlerin aniden parlaması sonucu çok sayıda görevli alevlerin arasında kaldı. 

Yangında kaybolan görevlilerin bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, alevlerin arasında kalan 11 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsünün cansız bedenlerine ulaşıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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