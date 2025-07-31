Eskişehir’de arsa dolandırıcılığı! Dublörle 10 milyon liralık vurgun yaptılar

Başkasına ait arsaları sahte kimlik ve dublör kullanarak sattıkları öne sürülen 7 kişi Eskişehir’de yakalandı; polis milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir’de arsa dolandırıcılığı! Dublörle 10 milyon liralık vurgun yaptılar
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Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

Şüphelilerin, bazı arsa sahiplerinin kimlik bilgileriyle sahte belgeler düzenleyerek, bu belgeleri kullanan bir dublör aracılığıyla bankalarda sahte hesaplar açtıkları ve mağdurlarla buluşarak satış işlemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

TAPUDA PARA ALIŞVERİŞİ İLE DOLANDIRDILAR

Soruşturma kapsamında, sahte kimlik kullanan dublörün arsaları satmaya çalıştığı, işlemler tapu müdürlüğü aşamasındayken para alışverişinin yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle mağdurların toplamda 10 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, benzer suçlardan 2 şüphelinin daha başka bir dosyadan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Eskişehir dolandırıcılık
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