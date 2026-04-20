Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve 5 şüpheli 'irtikap' soruşturmasında adliyeye sevk edildi

Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın da bulunduğu şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.

BELEDİYEYE 'İRTİKAP' OPERASYONU

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' suçlamasıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve diğer dört şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan tarihinde şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

BAŞKAN, EŞİ VE MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonda Başkan Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın yanı sıra, başkanın şoförü M.F., belediye personeli H.D. ile Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan İ.U. yakalandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi R.S.S. de daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonla aynı gün şüpheliler, Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri, eş zamanlı yakalama işlemlerinin yanı sıra Eşme Belediyesi binasında da aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda soruşturmaya konu olabilecek çeşitli dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, soruşturma dosyasında adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan O.Ü.'nün, Eşme ilçesinde yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında halihazırda tutuklu bulunduğu ve cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan Başkan Tozan ile diğer 5 şüpheli, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen altı kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.