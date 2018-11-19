İstanbul'un Asya Yakası'nda sokak sokak gezen Vatan Partisi Kadıköy İlçe teşkilatı esnafa krizden çıkış yolunu anlatıyor. 5 madde de krizden çıkış yolu yer alan bildiriler dağıtılan esnaf, önümüzdeki günlerde düzenlecek "büyük esnaf çalıştayı"na davet ediliyor.

Ekonomik krizden çıkışa önderlik etmek için Vatan Partisi çalışmalarını sürdüyor. İstanbul Kadıköy’de başlatılan esnaf çalışmasında sokak sokak esnafın kapısı çalınıyor.



Vatan Partisi esnaf için hazırladığı 5 maddelik “Krize Çözüm” programını bildiri olarak Kadıköy esnafına dağıtıyor. Esnafın görüşlerini alıyor.



Yerli üretime geçiş vurgusunun yapıldığı esnaf bildirisinde, esnafa özel bir banka kurulması, zor durumdaki esnafın borçlarının yapılandırılması , vergi sisteminin düzenlenmesi ile pos cihazı komisyonlarının ve kredi kartı taksit maliyetlerinin azaltılmasını içeren somut çözümler var.



Vatan Partililer “krizden çıkış” programını afiş haline getirerek Kadıköy’ün merkezine ve mahallelerine asıyor.



Çok sayıda esnaf da Vatan Partisi’nin yürüttüğü çalışmadan memnuniyetini dile getirdi.



Esnaf ziyaretlerinin ardından Vatan Partisi Kadıköy'de bir esnaf çalıştayı düzenleyecek.



ulusal.com.tr