Eşref Rüya, Yeraltı... RTÜK’ten televizyon kanallarına ve dijital platformlara şiddet cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda ekranlardaki şiddet içeriklerine ve yayın ihlallerine yönelik kapsamlı yaptırım kararlarına imza attı. Kurul, çocukları ve gençleri suça teşvik eden, yoğun şiddet sahneleri barındıran yapımlara müsamaha göstermedi. Ceza alan yapımlar arasında televizyon ekranlarında yayınlanan Yeraltı ve Eşref Rüya dizileri ile üç farklı dijital platformda yer alan çeşitli dizi ve filmler bulunuyor. Şiddet içerikli yapımlara verilen cezaların yanı sıra, eleştiri sınırlarını aşan yayınlar yaptıkları tespit edilen Halk TV ve Sözcü TV hakkında da müeyyide uygulandı.

NOW TV'NİN O DİZİSİNE 'SUÇU ÖZENDİRME' FATURASI KESİLDİ

RTÜK, NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinin mart ve nisan aylarında yayınlanan bölümlerini mercek altına aldı. Dizinin 04.03.2026, 11.03.2026, 18.03.2026, 25.03.2026, 01.04.2026 ve 08.04.2026 tarihlerinde ekrana gelen kısımlarındaki şiddet sahneleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmede, dizide karşılaşılan sorunların çözümünde adli makamların devre dışı bırakıldığı ve şiddetin kesin sonuç veren etkili bir yöntem gibi işlendiği belirlendi.

Kurul raporunda, şiddet sahnelerinin estetize edilerek sunulmasının şiddete karşı gerçeklik algısını bozduğu, eylemlerin bireyler üzerindeki ağır psikolojik etkilerini ve hukuki sonuçlarını gizlediği ifade edildi. Bu durumun, şiddet uygulayan karakterleri özendirici rol modellere dönüştürdüğü, şiddet ile güç, zenginlik, itibar ve saygınlık arasında doğrudan bir ilişki kurduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından Üst Kurul, NOW TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal etmesi sebebiyle idari para cezası kesti.

İZLEYİCİ ŞİKAYET ETTİ

Üst Kurulun gündemindeki bir diğer yapım ise KANAL D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi oldu. Dizinin 38, 39 ve 40. bölümlerinde yer alan şiddet içerikli sahneler yaptırıma uğradı. Karar sürecinde izleyicilerden gelen yoğun tepkiler de etkili oldu. RTÜK İzleyici Bildirimleri Sistemi’ne 1 Nisan ile 17 Nisan 2026 tarihleri arasında Eşref Rüya dizisi hakkında toplam 623 şikâyet ulaştı.

Şikayetleri ve ilgili bölümleri değerlendiren RTÜK, medyadaki şiddetin gerçek hayattan daha sık tekrarlandığına dikkat çekti. Kurul, televizyondaki şiddet yoğunluğunun toplumdaki artan şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğunu gösteren araştırmalara atıfta bulundu. Dizideki sahnelerin şiddeti olağanlaştırdığı, yöntem öğrettiği, model oluşturarak özendirdiği ve bu durumun gerçek dünyada şiddet eylemlerine zemin hazırlayabileceği vurgulandı. Değerlendirmelerin sonucunda KANAL D'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünün ihlalinden dolayı idari para cezası uygulandı.

HBO MAX'IN 'ALTIN ÇOCUK' DİZİSİNE AĞIR FATURA

Üst Kurulun gündemine gelen platformlardan ilki HBO Max oldu. İsteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Altın Çocuk" adlı dizi, içerdiği yoğun şiddet sahneleri sebebiyle incelemeye alındı. Kurul toplantısında, ekranda gösterilen şiddetin gündelik yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünde şiddete başvurma eğilimi yaratabileceği ve uzun vadede şiddetin kanıksanmasına neden olabileceği ifade edildi. Bu değerlendirmelerin ardından HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal etmekten idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

PRİME VİDEO'DAKİ ÇETE FİLMİ KATALOGDAN SİLİNİYOR

RTÜK, Prime Video adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Gangs Of Lagos" (Lagos Çeteleri) isimli filme de müdahale etti. Filmdeki aşırı sergilenen şiddet sahnelerine ilişkin yayın ihlallerini inceleyen Üst Kurul, yapımın şiddeti sorun çözmenin yegâne aracı olarak meşrulaştırdığını saptadı. Yoğun ve detaylı şiddet içeriklerinin şiddetin kanıksatılmasına hizmet ettiği ve çocuk izleyiciler üzerinde yıkıcı rol model etkisi yaratabileceği dikkati çekti. İncelemeler sonucunda Prime Video adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmüne aykırılıktan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

NETFLİX'TEKİ OKUL SALDIRISI SAHNESİ YAPTIRIM GETİRDİ

Toplantıda yaptırım kararı çıkan bir diğer mecra ise Netflix oldu. Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Trigger" adlı dizi, yoğun şiddet içerikleri nedeniyle Üst Kurulda ele alındı. Dizide şiddet sahnelerinin yoğun şekilde yer aldığı, suç ve suç unsurlarının detaylandırıldığı ve şiddetin estetize edildiği belirtildi. Özellikle dizinin 6. bölümünde işlenen okul saldırısının sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı; ilgili sahnelerin kronik güvensizlik ve kaygı durumunu besleyebileceği, genç izleyicilerde taklit etme davranışı oluşturabileceği ifade edildi. Belirtilen gerekçelerle Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmüne aykırılıktan idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verildi.

HALK TV'YE BAKAN TEKİN SÖZLERİ NEDENİYLE AĞIR YAPTIRIM

RTÜK, Halk TV ekranlarında 15 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluşan "Sansürsüz" isimli programı mercek altına aldı. Programda CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısına ilişkin değerlendirmeleri sırasında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef alan ifadeleri incelendi. Enginyurt'un kullandığı, “Sense sadece öldürmeyi öğretmişsin, sense sadece kin ve nefret akıtıyorsun ya! Hâlen kin ve nefret akıtan bir Millî Eğitim Bakanı var.” şeklindeki sözleri ihlal nedeni sayıldı.

Üst Kurul, bu ifadelerin doğrudan suç isnadı içerdiğini, eleştiri sınırlarını aşacak boyutta kişiselleştirildiğini ve kişilik haklarını zedelediğini tespit etti. Değerlendirme sonucunda Halk TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "...kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmüne aykırı yayın yapmaktan idari para cezası kesildi.

SÖZCÜ TV'DEKİ MECLİS VE UYUŞTURUCU AÇIKLAMALARI CEZA GETİRDİ

RTÜK'ün gündemindeki bir diğer dosya ise Sözcü TV'de 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan "Nokta Atışı" adlı program oldu. Programın konuğu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve çeşitli devlet kurumlarına yönelik sözleri yayın ihlali kapsamında ele alındı. Kadıgil'in TBMM üyeleri hakkında sarf ettiği, "Meclisi itibarsızlaştırmasının bu kadar böyle boş işler müdürü gibi oradaki piyonları aracılığıyla iş gördürmesinin sebebinin de açıkçası bu olduğunu düşünüyorum." ifadeleri rapora yansıdı.

Aynı yayında uyuşturucu operasyonlarına değinen Kadıgil'in, "E işi mi yok bu devletin? Hani bir de ne hikmetse sadece kullananları alıyor. Bir tane de torbacı al ya. Hadi bir tane da baron al. Bir tane de uyuşturucu baronu al." ve "Kilo ile getirenlere yok. Onların arkası sağlam çünkü." cümleleri de yaptırıma gerekçe gösterildi. Üst Kurul, bu açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığını, küçük düşürücü ve iftira niteliği taşıdığını kaydetti. Sözcü TV'ye, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal etmesi sebebiyle idari para cezası uygulandı.

İdari para cezalarının yanı sıra Üst Kurul toplantısında mahkeme kararlarına yönelik yeni bir düzenlemenin de temelleri atıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, mahkemeler tarafından verilen yayın yasağı kararlarının uygulanma süreçlerini netleştirmek amacıyla harekete geçti. Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülecek çalışma kapsamında, yayıncı kuruluşlara rehber niteliği taşıyacak ilke kararlarının belirlenmesine hükmedildi. Bu kararlar ile ilerleyen süreçte yayın yasağı kararlarında televizyonların ve medyanın uyması gereken standartların çerçevesi çizilecek.