Duruşma sırasında "Etek boyunuz kısa" diyerek kadın avukatın fotoğrafının çekilmesini isteyen Hakim Mehmet Yoylu açığa alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, önceki davranışları da dikkate alınarak hakim Yoylu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Duruşmada savunma yapmak için ayağa kalkınca, hakimin söyledikleri şok etti. Kadın avukatın başına gelenler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'e "etek boyunuz çok kısa" dedi. Avukatın eteğinin dizin üstünden 15 santimetre yukarıda olduğunu iddia etti ve durumun mevzuata aykırı olup olmadığını sordu.



Duruşmada bulunan avukatlardan, kadın avukata destek gelince, hakim durumu baro başkanlığına bildirmek için avukatın fotoğrafının çekilmesini istedi.



Olay kısa sürede tepki topladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sürecin takipçisi olacağını söylerken, Türkiye Barolar Birliği hakimin yetkisini kötüye kullandığını açıkladı.



Hakim Mehmet Yoylu hakkında soruşturma açıldı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, beklenen açıklamayı yaptı.



Öte yandan Mehmet Yoylu'nun sabıkası da bir hayli kabarık. Yoylu'nun daha önce, 2012 yılında tartıştığı bir avukatı yumrukladığı, 2009'da da lojman etrafında bulunan bazı kişileri uzaklaştırmak için silahla iki el ateş ettiği ifade edildi.



Avukat Tuğçe Çetin'e bu süreçte mesleştaşlarından da büyük destek geldi. Mehmet Yoylu adliyede avukatlar tarafından protesto edildi. Avukat Çetin, daha sonra eşiyle birlikte adliyeye, aynı kıyafeti giyerek geldi.





ulusal.com.tr

