İstanbul Fatih Karagümrük'te ailesiyle birlikte taksi beklerken sırf etek giydiği için küfür ve hakaretlere maruz kaldığını iddia eden Hazal Günaydın Ersoy, yaşadığı o anları telefonunun kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı. "Sırf etek giydiğim için bu ülkede bana eşoğuleşek ve ölmüş babama “şerefsiz” dendi" diyen Ersoy, "söyleyecek bir kelimem dahi yok artık. Tükendim" ifadelerini kullandı

İstanbul Fatih Karagümrük'te ailesiyle birlikte taksi beklerken sırf etek giydiği için küfür ve hakaretlere maruz kaldığını iddia eden Hazal Günaydın Ersoy, yaşadığı o anları telefonunun kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı. Sırf etek giydiğim için bu ülkede bana eşoğuleşek ve ölmüş babama “şerefsiz” dendi diyen Ersoy, "söyleyecek bir kelimem dahi yok artık. Tükendim" ifadelerini kullandı



Etek giydiği için hakaret ve küfürlere maruz kaldığını iddia eden Hazal Günaydın Ersoy'un sosyal medyadaki o paylaşımaları:



Bugün yaşadığım olay ve videosu. Öncesini geçirdiğim sinir krizinden ve şoktan ötürü çekemedğim için ancak bu kadarı var. Annem, ablam ve yanımda arkadaşlarımla Fatih/Karagümrük’te taksi bekliyordum. Bu adam tekerlekli sandalyeyle yanımıza geldi.



Hepimiz etek ve şort giymiştik. Bize “eşoğuleşek ve şerefsizin evlatları” dedi. Önce annem müdahele etti gayet sakince. Sakinliğimizi görünce cesaret buldu ve hakaretlerine devam etti.



Hepimizin cehennemlik olduğunu söyledi ve küfür etmeye devam etti. Video çekmeye başladığımda birden ağız değiştirdi ve sizi Allah’a havale ediyorum gibi masumane tavırlar sergilemeye başladı. Tekerlekli sandalyesini kullanan bir kadındı



Ve suratını bize hiç çevirmedi. Öylece yola baktı. Tekerlekli sandalyedeki bu adam da sinirlenmeye başlayınca birden ayağa kalktı ve yürüdü. Bu da ne enteresan değil mi?



Sırf etek giydiğim için bu ülkede bana eşoğuleşek ve ölmüş babama “şerefsiz” dendi. Söyleyecek bir kelimem dahi yok artık. Tükendim.









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