Gaziantep'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğu belirtilen ve KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesine yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü yöneticiliği ya da üyeliği suçlarından haklarında dava açılan 8'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasında ara karar verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesine soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 8'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasında ara karar açıklandı.



8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülmeye başlanan duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" veya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılması talep edilen, aralarında profesör ile doçentlerin de yer aldığı 8'i tutuklu 26 sanık katıldı.



Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Cihat Öztürk, tutuklu sanıklardan Arnavutluk vatandaşı Marjus Hoxha'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyesini, soruşturma aşamasındaki beyanının değişmesi ve yargılamadaki konumu nedeniyle tanıklara ve diğer etkin pişmanlıkta bulunan sanıklara baskı yapma şüphesi nedeniyle sanık Mehmet Tamer'in ise tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Savcı, diğer sanıkların da tutukluluk hallerinin ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.



Son sözleri sorulan sanıklar, terör örgütüyle herhangi bir bağları bulunmadığını, suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, müzakere için verilen aranın ardından kararı açıkladı.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki ayrıntılı HTS raporunun istenmesine, gizli tanık ile tanıkların sonraki celse dinlenmesine, sanık Ramazan Cihan hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına, firari sanık Özmen Özgüven hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi.

ByLock programı kullandığı belirtilen sanıklar hakkında ayrıntılı rapor istenmesini, sanıklardan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesini kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Tamer'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile sanığın bu celsede beyanlarının dikkate alınarak tutuklanmasına, tutuklu sanıklar Marjus Hoxha ile Şaban Şefik’in adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Duruşma ertelendi.