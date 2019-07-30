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Etkisiz hale getirilen terörist, sözde tim komutanı çıktı

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütünde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu belirlendi

Etkisiz hale getirilen terörist, sözde tim komutanı çıktı

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 28 Temmuz'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren "Şervan" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Teröristin, 26 Temmuz'da yol kontrol ve arama noktasında 2 jandarma personelinin yaralandığı silahlı saldırı olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

Bu arada, jandarma personelinin yaralanmasına neden olan olayda teröristlere yardım ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalanarak tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #Cudi dağı #şervan
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