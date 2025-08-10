Ev alacaklar dikkat! 2026’da konut piyasasını değiştirecek köklü değişiklik yolda

MİLYAR DOLARLIK KAYIP



Türkiye’de yılda ortalama 1,5 milyon konut satılıyor. Rayiç bedel ile gerçek satış fiyatı arasındaki fark nedeniyle oluşan vergi kaybı 6 milyar dolara ulaşıyor. Toplamda 38 milyon konut bulunduğu ülkede, düşük rayiç bedellerin sebep olduğu toplam vergi kaybı ise 8 milyar dolar.