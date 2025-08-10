Ev alacaklar dikkat! 2026’da konut piyasasını değiştirecek köklü değişiklik yolda
2026’da konut rayiç bedelleri gerçek piyasa değerine çekilecek. Bu değişiklik vergilerden kredi limitlerine kadar pek çok alanda etkili olacak.
2026’DA YENİ SİSTEM BAŞLIYOR
2026 itibarıyla Türkiye’de konut rayiç bedelleri gerçek piyasa değerine çekilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile belediyelerin yürüttüğü çalışmaya göre, bedellerin mevcut rakamların 10 ila 15 katına kadar yükselmesi bekleniyor.
MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Türkiye’de yılda ortalama 1,5 milyon konut satılıyor. Rayiç bedel ile gerçek satış fiyatı arasındaki fark nedeniyle oluşan vergi kaybı 6 milyar dolara ulaşıyor. Toplamda 38 milyon konut bulunduğu ülkede, düşük rayiç bedellerin sebep olduğu toplam vergi kaybı ise 8 milyar dolar.
Rayiç bedel üzerinden yapılan sigortaların düşük olması, olası afetlerde yetersiz tazminat ödenmesi riskini artırıyor. Bu da hem konut sahiplerini hem de yeniden inşa süreçlerini olumsuz etkiliyor.
YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?
Yeni sistemle tapu kayıtlarındaki değerler, gerçek piyasa değerine yaklaşacak. Bu durum satış fiyatlarını destekleyen resmî bir belge niteliği taşıyacak ve alıcı-satıcı arasında değer tartışmalarını azaltacak.
KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELECEK
Bankalar, kredi teminatı olarak gösterilen taşınmazlarda rayiç bedeli dikkate alıyor. Bedellerin yükselmesi, kredi limitlerini artırarak finansmana erişimi kolaylaştıracak. Önceden krediye uygun olmayan taşınmazlar da yeni sistemle teminat olarak kullanılabilecek.
Rayiç bedel artışı, belediyelerin emlak vergisi gelirlerini yükseltecek. Bu kaynak, altyapı ve yerel kalkınma projelerinde kullanılabilecek. Ancak sektör temsilcileri, artan vergi ve harçların konut satışlarını yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor.