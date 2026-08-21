Ev alıp satacaklar dikkat: DASK kuralları sil baştan değişti! İşte yeni devir ve iade şartları

Yapılan düzenlemeyle konut alım-satım işlemlerinde mevcut DASK poliçesinin yeni alıcıya devredilmesi uygulaması sona erdirildi.

SATIŞLA BİRLİKTE POLİÇE İPTAL OLACAK, KALAN GÜNLERİN PARASI İADE EDİLECEK

Genel Şartlar’ın "Menfaat Sahibinin Değişmesi" maddesinde yapılan değişikliğe göre:

Sigortalı taşınmazın satış veya satışa benzer işlemlerle el değiştirmesi durumunda mevcut DASK sözleşmesi, tapudaki tescil tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erecek.

Taşınmazın eski sahibine, poliçenin kalan ve işlemeyen günlerine ait prim tutarları eksiksiz olarak iade edilecek.

Tapu müdürlükleri veya yetkili idareler, devir işlemi esnasında yeni malik adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını sistem üzerinden kontrol edecek. Böylece mülkü alan kişinin kendi adına yeni poliçe yaptırması esas olacak.

MİRAS YOLUYLA DEVİRLERDE 15 GÜNLÜK SÜRE

Satış dışındaki intikal veya miras gibi hukuki mülkiyet değişikliklerinde ise mevcut sigorta sözleşmesi yeni hak sahibi adına devam edecek.

Yeni hak sahibinin, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili sigorta şirketine veya acenteye bildirimde bulunması gerekecek. Sigorta şirketi, bildirimi takip eden 24 saat içinde menfaat değişikliği zeyilnamesini düzenleyerek yeni hak sahibine teslim edecek.

Yayımlanan yeni DASK hükümleri, Resmî Gazete ilanından 15 gün sonra resmen yürürlüğe girecek. Güncel mevzuat duyurularını ve genel şart detaylarını doğrudan SEDDK Resmi Portalı üzerinden takip edebilirsiniz.