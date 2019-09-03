Son günlerde artan depremler, zemin araştırmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar zemin kalitesi düşük binaların, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. İnşaat mühendislerine göre yurttaşlar ev alırken zemine dikkat etmeli, denetimler de artırılmalı.

Ev almak isteyenleri uzmanlar uyarıyor: Önce zemin araştırılması yapılmalı!



Ocak ayında Türkiye'deki deprem tehlike haritası değişti. Yenilenen haritayla birlikte deprem risk tablosu da değişikliğe uğradı. Buna göre yeni yapılan inşaatlara zemin araştırması zorunluluğu getirildi.



Ancak araştırmalar yeteri kadar yapılmıyor. Uzmanlar ise jeofizik zemin araştırmasının önemine dikkat çekiyor.



Uzmanlara göre vatandaşlar da zeminin depreme uygunluğu hakkında bilinçlendirilmeli.



Gerekli denetimin sağlanmasını isteyen inşaat mühendisleri arazi konusunda da uyarı yaptı.





ulusal.com.tr