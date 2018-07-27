Amerikalı papaz ev hapsine alındı. Bölgede hareketli dakikalar başladı.
Andrew Craig Brunson İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.
Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsine alınan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yaşadığı apartmanın etrafı çember altına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, basın mensuplarını Brunson'un oturduğu eve yaklaştırmadı.
ulusal.com.tr
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