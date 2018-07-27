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Ev önünde yoğun güvenlik önlemi!

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Brunson’ın evinin çevresi boşaltı. Apartmanın etrafında 10 polisin yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Ev önünde yoğun güvenlik önlemi!
Amerikalı papaz ev hapsine alındı. Bölgede hareketli dakikalar başladı. 

Andrew Craig Brunson İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. 

Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsine  alınan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yaşadığı apartmanın etrafı çember altına alındı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, basın mensuplarını Brunson'un oturduğu eve yaklaştırmadı. 

ulusal.com.tr
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