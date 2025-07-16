Ev sahipleri için emsal karar! Yargıtay ‘Konut ihtiyacı’ gerekçesini kabul etti

Yargıtay, kiracı ile ev sahibi arasındaki konut ihtiyacı davasında ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kiracının tahliyesi yönünde verilen bu karar, benzer davalarda emsal teşkil edecek nitelikte.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ev sahipleri için emsal karar! Yargıtay ‘Konut ihtiyacı’ gerekçesini kabul etti
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Son yıllarda kiraların hızla artması, ev sahibi ve kiracılar arasında gerginliğe neden olurken, bu anlaşmazlıklar çoğu zaman yargıya taşınıyor. Yargıtay, ev sahibinin “konut ihtiyacı” gerekçesiyle açtığı tahliye davasında önemli bir karar verdi. İlk derece mahkemesinin kiracı lehine verdiği kararı bozan Yargıtay, konutun tahliyesine hükmetti.

“OĞLUM ALMANYA’DAN GELECEK”

Ekonomim’e göre, kiralanan evin yeni sahibi, oğlunun konut ihtiyacını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Ancak kiracı, bu ihtiyacın samimi olmadığını belirterek davanın reddini istedi. İlk derece mahkemesi de kiracıyı haklı bularak davayı reddetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dava Yargıtay’a taşındı. Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin incelemeyi eksik yaptığını ve kararın hatalı olduğunu belirledi. Yargıtay, temyiz isteminin kabulüne ve kararın kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu gelişme, “konut ihtiyacı” iddiasıyla açılan davalarda ev sahiplerine önemli bir avantaj sağladı.

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