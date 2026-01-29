Ev satacaklar dikkat: 1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!

Ticaret Bakanlığı, emlak piyasasında şeffaflığı sağlamak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla geliştirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamını genişletiyor. Bakanlık, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık dairelerde zorunlu hale getirilen sistemin, şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarında da uygulanacağını duyurdu.

Tüketici mağduriyetini ve kayıt dışı ekonomiyi hedef alan düzenleme kademeli olarak hayata geçecek.

PİLOT UYGULAMA İÇİN İZMİR, ANTALYA VE SİVAS SEÇİLDİ

Bakanlığın belirlediği takvime göre süreç iki aşamalı işleyecek. Teknik entegrasyonun tamamlanması, olası aksaklıkların giderilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla uygulama ilk etapta pilot bölgelerde başlayacak. Bu kapsamda 1 Şubat itibarıyla İzmir, Antalya ve Sivas illerindeki satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama zorunluluğu aranacak.

Pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından sistem, 15 Şubat tarihinden itibaren Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek. Bu tarihten sonra emlak platformlarındaki tüm satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi gerekecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ VERİLMEYEN EV SATILAMAYACAK

Yeni sistemle birlikte mülk sahipleri, gayrimenkullerini satmak istediklerinde e-Devlet üzerinden ilgili emlak işletmesini yetkilendirmek zorunda kalacak. Bu işlemle birlikte yetkisiz kişilerin ("ayakçı" tabir edilen kayıt dışı emlakçılar) ilan girmesi, sahte hesaplar üzerinden fiyat manipülasyonu yapılması ve dolandırıcılık girişimlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Doğrulaması yapılan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" ibaresi veya logosu yer alacak. Mülk sahibi tarafından verilen yetki süresi en az 3 ay olacak ve bu süre yine aynı ekran üzerinden uzatılabilecek. Vatandaşlar verdikleri yetkiyi istedikleri zaman iptal etme hakkına da sahip olacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektöre disiplin getireceğini vurguladı. Kiralık ilanlardaki sürecin şimdi satılık konutlara taşındığını belirten Taylan, federasyon olarak emlak danışmanlarına gerekli eğitimleri verdiklerini ifade etti.

Sistemdeki bazı teknik eksikliklerin giderilmesi için taleplerini ilettiklerini belirten Taylan, şu ifadeleri kullandı: "Biz, gerekli mercilere sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimiz ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor. Kaçak, 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor. Düzenleme, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."