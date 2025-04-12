Ev vaadiyle milyonluk vurgun! Müteahhit paraları topladı, ortadan kayboldu

Kocaeli’de yaşanan olay, “ev sahibi olma hayali” kuran 12 vatandaşı mağdur etti. Müteahhit olduğunu söyleyen E.Ç. isimli şahıs, henüz başlamadığı bir inşaat projesi için vatandaşlardan daire vaadiyle yüklü miktarda para topladı. Ancak iddialara göre E.Ç., inşaatı yarım bırakarak ortadan kayboldu.

Yaklaşık 2,5 milyon TL para toplayan E.Ç., bir daha hiçbir müştekiyle iletişime geçmedi. Dairelerin tamamlanmaması ve sanığın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

“EV YOK, PARA YOK!”

İddianamede, E.Ç.'nin yalnızca konut vaadiyle değil, aynı zamanda bazı müşterilere “kâr payı” sözü vererek de para topladığı vurgulandı. Bazı vatandaşlardan ise “ince işçilik” bahanesiyle ödeme aldığı, ancak bu sözlerin hiçbirini yerine getirmediği kaydedildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, E.Ç. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Sanık E.Ç., ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Daireleri teslim edememesinin sebebini “işlerin kötü gitmesi” olarak gösterdi. Ancak müştekilerin zararları ve sanığın verdiği vaatlerin belgelerle sabit olduğu öğrenildi.

"EV VAADİNE KANIP ARABAMI SATTIM"

Olayın mağdurları, mahkemede verdikleri ifadelerde yaşadıkları mağduriyeti tek tek anlattı.

Müşteki M.S.B., "Sanığın bana ev satacağı vaadi üzerine arabamı 50 bin TL'ye satıp toplam 140 bin TL kendisine ödeme yaptım. Bana satmayı vaat ettiği ev, o dönemin şartlarına göre 180 bin TL'ydi. Kârlı alışveriş olacağını düşünüp kabul ettim. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" dedi.

Bir diğer mağdur H.Ü. ise sanığa 2 araç ve 250 bin TL verdiğini belirterek, “Karşılığında 3 daire verecekti. Ama ne daire geldi ne de paramı geri alabildim” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Ne parasını ne de evi alabildiğini söyleyen H.D. ise, "Sanığa 60 bin ödeme yaptım. 160 bin TL'ye bana daire satacaktı. Ancak daireyi yarım bırakıp kaçtı, mağdur olduk" diye konuştu.

A.G. ise, "Sanık bana yeni yaptığı inşaatta daireyi satmayı taahhüt etti. Satacağı daireyi toplam 165 bin değerindeydi. Kendisine toplam 85 bin TL ödeme yaptım. Zararım giderilmedi" ifadelerini kullandı.

“SGK BORCUNU DA BEN ÖDEDİM!”

Mağdurlar arasında yer alan K.A. ise yaşadığı mağduriyeti şu ifadelerle dile getirdi: "Sanığa 137 bin TL verdim. Ancak toplam alacağım sanığın SGK borçlarını da ödemek suretiyle 300 bin TL'ye ulaştı. Param iade edilmedi, şikayetçiyim" dedi.

İlk duruşmaya birçok müşteki katılırken, sanık E.Ç. duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme heyeti, diğer mağdurların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.