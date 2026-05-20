Evde çelik kapı, kırsalda köpek... TÜİK 2025 Türkiye suç mağduriyeti araştırması sonuçları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk kez hazırladığı ve 2025 yılını kapsayan araştırma, hanelerin suçtan korunmak için ağırlıklı olarak fiziksel güvenlik bariyerlerini tercih ettiğini gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bireylerin ve hane halkının suç mağduriyetini, olay sonrası davranışlarını ve güvenlik algılarını ölçmeyi hedefleyen "Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması" 2025 yılı bültenini yayımladı.
İlk defa gerçekleştirilen bu çalışma, seçilmiş suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına dair göstergeler üretirken, adli mercilere başvuru süreçlerini ve güvenlik algılarını da inceliyor.
Araştırmanın alan uygulaması, 6 Ekim ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde yapıldı. TÜİK tarafından güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen kent-kır sınıflaması bazında tahmin üretecek bir örneklem tasarımı kullanılarak, içinde 15 ve üzeri yaşta fert bulunan 21 bin 500 örnek hane belirlendi.
Veriler, her haneden tesadüfi seçilen bir kişi olmak üzere toplam 18 bin 378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Görüşülen kişilere güvenlik algıları, son 3 yıl ve son 1 yıl içinde belirli suçlardan mağduriyet yaşayıp yaşamadıkları ile son mağduriyetin ayrıntıları soruldu.
KIRSALDA SİLAH VE KÖPEK, BÜYÜKŞEHİRDE KAMERA VE ALARM KORUYOR
Araştırmada hane halkının evde aldığı güvenlik önlemleri detaylandırıldı. Kayıtlara göre hanelerin yüzde 70,7'si suçtan korunmak için zırhlı veya çelik kapı kullanıyor.
Bu önlemi yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası ve yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk takılması izliyor.
Hanelerde en düşük oranda tercih edilen güvenlik seçenekleri ise yüzde 4,7 ile hırsız alarmı, yüzde 4,8 ile bekçi köpeği ve yüzde 5,5 ile biber gazı veya elektro şok cihazları oldu.
Alınan güvenlik önlemlerinde, yerleşim yerlerinin yoğunluğuna göre belirgin farklılıklar ortaya çıkıyor. Kırsal kesimde yaşayanlar ağırlıklı olarak ateşli silah ve bekçi köpeği ile korunmayı seçerken, orta yoğunluklu kentlerde pencerelere panjur veya korkuluk takılması diğer bölgelere göre daha yüksek oranda uygulanıyor.
Yoğun kent merkezlerinde ise zırhlı-çelik kapı, güvenlik kamerası, daha yüksek çit veya duvar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi, biber gazı-elektro şok ve hırsız alarmı kullanımı kırsal ve orta yoğunluklu kentlerin önüne geçiyor.
Çalışma, hane halkını etkileyen ve kişisel olarak yaşanan suç türlerini iki ayrı kategoride ele aldı. Hane halkı suçları kapsamında araç hırsızlığı, araç parçalarının hırsızlığı, araçtan kişisel eşyanın çalınması, motosiklet-moped hırsızlığı ve evden hırsızlık incelendi.
Kişisel suç mağduriyetleri listesinde ise yağma, hırsızlık, banka dolandırıcılığı, tüketici dolandırıcılığı, bilişim suçları, saldırı-yaralanma, tehdit, rüşvet, cinsel olmayan taciz ve cinsel taciz yer aldı.
Nüfusun 15 yaş ve üzeri kesiminin son bir yıl içindeki en az bir kez mağdur olma oranı (yaygınlık hızı) incelendiğinde, ilk sırayı yüzde 4,6 ile cinsel olmayan taciz aldı. Bunu yüzde 3,5 ile bilişim suçları ve yüzde 2,8 ile tüketici dolandırıcılığı takip etti. Yağma yüzde 0,1, araç hırsızlığı yüzde 0,2 ve araçtan kişisel eşyanın çalınması yüzde 0,6 ile yaygınlık hızı en düşük suç türleri olarak saptandı.
EN AZ BİLDİRİLEN SUÇLAR RÜŞVET VE TACİZ
Araştırma verileri, suç türlerine göre resmi mercilere şikayette bulunma oranlarındaki farklılıkları da ortaya koydu. Bireyler en yüksek oranla, yüzde 81,3 seviyesinde araç hırsızlığını polise veya ilgili kurumlara bildiriyor. Motosiklet ve moped hırsızlığı yüzde 68,4, saldırı ve yaralanma olayları ise yüzde 53,3 oranında resmi mercilere yansıyor.
Buna karşın rüşvet olaylarının sadece yüzde 5,1'i bildiriliyor. Cinsel taciz yüzde 11, cinsel olmayan taciz ise yüzde 14,7 bildirim oranıyla resmi mercilere en az yansıyan suçlar olarak kayıtlara geçti.
Son yaşanan suç mağduriyeti olaylarında oluşan maddi kayıp veya çalınan eşyanın 2025 yılı toplam değeri hesaplandığında, tüm suçlar içinde en yüksek oran "24 bin 999 lira ve altında" olan kategoride gerçekleşti. Evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı mağduriyetlerinde ikinci sırayı "100 bin lira ve üzeri" kayıplar alırken, diğer suç türlerinde ikinci sırada "25 bin-99 bin 999 lira" bandındaki zararlar görüldü.
Evden hırsızlık olaylarının detaylarına inildiğinde, vakaların yüzde 16,6'sında evden herhangi bir eşya çalınmadığı tespit edildi. Hırsızlık gerçekleşen durumlarda çalınan eşyalar arasında yüzde 15,5 ile elektronik ve elektrikli eşyalar ilk sırada yer alırken, yüzde 14,9 ile mücevher, saat ve altın ikinci sırayı oluşturdu. Diğer hırsızlık türlerinde ise mağdurların yüzde 19,4'ü cüzdan, çanta, bavul veya evrak çantasını, yüzde 15,2'si ise cep telefonunu çaldırdı.