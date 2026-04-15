Evde gizlice doğurup çöpe atmıştı! Kan donduran olayda ifadeler birbirini tutmadı...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hamileliğini gizleyerek evinde yaptığı doğumun ardından bebeğini çöpe attığı iddiasıyla yargılanan 3 çocuk annesi Hanım C., Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıktı.

"Yeni doğan çocuğu kasten öldürmek" suçuyla tutuklu yargılanan kadın, soruşturma aşamasında "Canlı doğdu" şeklinde verdiği ifadesini mahkemede değiştirerek bebeğin "Ölü doğdu" beyanında bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için hastaneden rapor alınmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Eşinden boşandığı öğrenilen 42 yaşındaki Hanım C., İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde hamileliğini gizleyerek yalnız başına doğum yaptı. Doğum işlemi sonrasında rahatsızlanan kadın, 14 Ekim tarihinde Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tıbbi kontroller sonucunda kadının yeni doğum yaptığı tespit edildi. Ancak ortada bir bebek bulunmaması üzerine sağlık personeli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanları doğrultusunda bölgedeki çöp konteynerleri ile çöp istasyonunda kapsamlı arama çalışmaları yürüttü. Yapılan tüm aramalara rağmen bebeğin bedenine ulaşılamadı.

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınan Hanım C., emniyetteki ilk sorgusunda sevgilisinden hamile kaldığını belirtti. Bu ifadede, bebeği evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark edince poşete koyarak çöpe attığını anlattı. İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen sanık, savcılık makamına verdiği ifadede ise bebeğin "Canlı doğdu" bilgisini kayıtlara geçirdi. Şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında açılan dava kapsamında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Hanım C., avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında önceki aşamalardaki ifadelerini reddeden sanık, çocuğun ölü doğduğunu iddia etti. Geçmişte iki kez ölü doğum yaptığını ve bir gebeliğini de sağlık riskleri sebebiyle sonlandırdığını anlatan Hanım C., olay günü evde aniden sancılanarak kendi imkanlarıyla doğum yaptığını belirtti. Doğum anında bebeğin hayatını kaybettiğini düşündüğünü savunan kadın, "Çarşafa sarıp banyodaki temizlik kovasının içine koydum. Ölü olduğunu düşündüğüm için 5 gün sonra poşete koyup çöpe attım" dedi.

HAMİLELİĞİNİ AİLESİNDEN GİZLEDİ

Sanık, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde bebeğin doğduktan sonra ağladığı yönünde verdiği beyanları mahkemede kabul etmedi. O esnada ne söylediğini hatırlamadığını öne süren Hanım C., hamilelik sürecini ailesinden tamamen gizlediğini, bol kıyafetler tercih ederek durumu kimseye fark ettirmediğini dile getirdi. Sanık, savunmasının ardından mahkemeden tahliyesi ile beraatini talep etti.

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanığın önceki aşamalarda bebeğin doğum sonrası ağladığı yönündeki ifadelerine dikkat çekti. Vekil, sanığın mahkemede dile getirdiği "Ölü doğdu" şeklindeki yeni beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik bir hamle olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında isnat edilen suçun katalog suçlar kapsamında yer aldığını hatırlatarak tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık avukatı İlhan Ayrancı ise savunmasında, müvekkilinin emniyet ve savcılıkta verdiği çelişkili ifadelerin o dönem kullandığı ilaçların etkisi altında verilmiş olabileceğini öne sürdü. Ayrancı, bebeğin canlı doğduğuna dair beyanların geçersiz sayılması gerektiğini savunarak, müvekkilinin bakıma muhtaç bir çocuğu daha bulunduğunu ifade edip tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca, dosyada henüz beyanı alınmayan tanıkların dinlenmesine ve Hanım C.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ruh sağlığı hastanesinden rapor istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.