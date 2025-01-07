Evden ayrıldı, geri dönmedi: 4 gündür haber alınamıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Nuriye Parmaksız'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. En son Ozan Köyü'nde güvenlik kameralarına yolda yürürken takılan Parmaksız'ın izine rastlanması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor.

AFAD HES BARAJI VE GÖKSU IRMAĞI'NA ODAKLANDI

AFAD, jandarma ve bölge halkının katılımıyla yürütülen arama çalışmaları, HES barajının bulunduğu Göksu Irmağı kıyısında yoğunlaştırıldı. Ekipler, bölgeyi karşılaştırmalı olarak tarıyor.

Nuriye Parmaksız, 4 Ocak tarihinde, Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak kayıplara karışmış ve bir daha geri dönmemişti. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hemen arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı.