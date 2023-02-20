"Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla ilgili 10 ayrıntı
Merkez üssü Kahramanmaraş iki büyük depremden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile ilgili merak edilen 10 soru cevaplandı. İşte "Evim Yuvan Olsun" kampanyasıyla ilgili 10 ayrıntı...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde iki büyük deprem meydana gelmişti. Depremlerden etkilenenlerin barınma sorununun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek.
1- DEPREMDEN ETKİLENEN YAPILARA İLİŞKİN HASAR DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http:// hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.
2- DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILANLAR HAK KAYBINA UĞRAR MI?
Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAd koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.
3- KİMLİK KARTI OLMAYANLAR NASIL YARARLANIR?
Depremden etkilenen kimlik kartı başvurusuna gerek kalmadan geçici olarak e-Devlet üzerinden kimlik belgesi alabilir. Geçici kimlik belgesinden depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olanlar yararlanabilecek.