Evin deposunu gizli kumarhaneye çevirmişler! Jandarmadan suçüstü baskın

Mersin'in Silifke ilçesinde kumar oynatılan bir depoya jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, kumar oynayan 20 kişi ile bu faaliyete yer ve imkan sağlayan 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu şahıslara toplamda 243 bin 684 TL idari para cezası kesildi.

EVİN DEPOSUNA SUÇÜSTÜ BASKIN

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde yer alan bir evin depo kısmının kumarhane olarak kullanıldığı ve içeride kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbaratı değerlendirerek hızla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen bu adrese operasyon düzenledi. Yapılan ani baskında içeride kumar oynayan 20 şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs suçüstü yakalandı.

KUMAR OYNAYANLARA 243 BİN LİRA CEZA

Jandarma ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerin ardından yasal işlemler devreye sokuldu. Depoda kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye toplam 243 bin 684 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için söz konusu alanı tahsis eden ve imkan sağladığı belirlenen 1 şüpheli hakkında ise yetkililer tarafından adli soruşturma başlatıldı.