Evin deposunu gizli kumarhaneye çevirmişler! Jandarmadan suçüstü baskın

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evin depo bölümünde kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 20 kişiye toplam 243 bin 684 lira para cezası uygulanırken, mekan sahibine adli işlem başlatıldı.

Simge Sarıyar
Mersin'in Silifke ilçesinde kumar oynatılan bir depoya jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, kumar oynayan 20 kişi ile bu faaliyete yer ve imkan sağlayan 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekiplerin çalışması sonucu şahıslara toplamda 243 bin 684 TL idari para cezası kesildi.

EVİN DEPOSUNA SUÇÜSTÜ BASKIN

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde yer alan bir evin depo kısmının kumarhane olarak kullanıldığı ve içeride kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbaratı değerlendirerek hızla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen bu adrese operasyon düzenledi. Yapılan ani baskında içeride kumar oynayan 20 şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs suçüstü yakalandı.

KUMAR OYNAYANLARA 243 BİN LİRA CEZA

Jandarma ekiplerinin adreste yaptığı incelemelerin ardından yasal işlemler devreye sokuldu. Depoda kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye toplam 243 bin 684 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için söz konusu alanı tahsis eden ve imkan sağladığı belirlenen 1 şüpheli hakkında ise yetkililer tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Başkalarının IBAN'ıyla 2,4 milyarlık vurgun! Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!Başkalarının IBAN'ıyla 2,4 milyarlık vurgun! Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!Gündem
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecekTicaret Bakanlığı duyurdu: Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecekEkonomi
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!
Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek
ROKETSAN'dan TSK'ya tarihi teslimat
Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyor
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten ABD'ye mesaj!
Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırmada ortak adım
Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri!
Mart ayında havayolu yolcu sayısı İstanbul nüfusunu geride bıraktı
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 8 Nisan Çarşamba Gazete manşetleri 8 Nisan Çarşamba
İran, 2 hafta süreyle Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı İran, 2 hafta süreyle Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı