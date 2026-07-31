Evinde ölü bulunmuştu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı

İLK TÖREN İSTANBUL'DA YAPILDI

Tokat'taki defin işleminden önce Kaşıkçı için İstanbul'da da bir tören düzenlenmişti. Ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gönderildiği Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi.

Dün ikindi namazına müteakip Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'ne getirilen genç şef için burada cenaze namazı kılındı. İstanbul'daki bu törenin ardından cenaze, memleketine doğru yola çıkarıldı.