Evinde ölü bulunmuştu! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlandı
Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'daki törenin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
İstanbul Sancaktepe'den yola çıkarılan Kaşıkçı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Musullu köyüne getirildi. Ünlü şef için köyde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaşıkçı, akrabaları ve yakınlarının katıldığı törenle köy mezarlığına defnedildi.
İLK TÖREN İSTANBUL'DA YAPILDI
Tokat'taki defin işleminden önce Kaşıkçı için İstanbul'da da bir tören düzenlenmişti. Ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla gönderildiği Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, ailesine teslim edildi.
Dün ikindi namazına müteakip Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'ne getirilen genç şef için burada cenaze namazı kılındı. İstanbul'daki bu törenin ardından cenaze, memleketine doğru yola çıkarıldı.
2 GÜN HABER ALINAMAMIŞTI
MasterChef 2021 şampiyonu olan 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı, Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşıyordu. İki gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte Kaşıkçı evinde ölü olarak bulundu.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ünlü şefin hayatını kaybettiği kesinleşti. Kaşıkçı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.