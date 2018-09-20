HDP'li başkan uyuşturucudab gözaltına alındı. HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya’nın aracında ve evinde esrar bulundu. Kızılkaya ile birlikte eşi de gözaltında.

Polis adım adım takip etti ve düğmeye bastı. HDP'li başkan uyuşturucudan gözaltına alındı. Mardin ve İzmir polisinin ortak operasyonunda HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya’nın aracında ve evinde uyuşturucu madde bulundu.



Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya’nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Kızılkaya’nın eşi ile birlikte İzmir’e gittiğini öğrenen polis, İzmir Emniyeti ile irtibata geçti. Yapılan ortak operasyonda, Kızılkaya’nın aracı durdurularak arama yapıldı.



Araçta esrar bulunurken, Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı. Kızılkaya’nın Savur’daki evinde arama yapan polis, burada da esrar ele geçirdi.



Sattıkları uyuşturucuların parasını terör örgütü PKK’ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi, Mardin Emniyetinde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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