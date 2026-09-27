Evini satacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Mevcut sistemde aynı taşınmazın birden fazla emlak ofisi tarafından farklı fiyatlarla ilan sitelerinde yayınlanmasının karmaşaya yol açması üzerine, yeni düzenlemeyle birlikte tek bir emlakçının yetkilendirilmesi hedefleniyor. Yıl sonuna doğru hayata geçirilmesi beklenen yeni sistemin detayları netleşmeye başladı.

YETKİLENDİRME E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yeni uygulamayla birlikte devreye girecek olan başlıca kurallar ve yenilikler şunlardır:

Tek Yetkili Emlakçı: Bir konutun satışında yalnızca tek bir emlakçı yetkilendirilecek olup, aynı taşınmaz için farklı fiyatlarla ilan oluşturulmasının önüne geçilecek.

e-Devlet Doğrulaması: Emlakçıya verilen yetkilendirme sözleşmesinin e-Devlet üzerinden sisteme yüklenmesi zorunlu olacak.

Kod Uygulaması: Emlakçıların yetkilendirme işlemlerinde kendilerine ait kodlar bulunacak ve bu sayede taşınmaz sahibi ile yetkili emlak işletmesi sistem üzerinden doğrulanacak.

3 Ay Süre Sınırı: Emlakçılara verilen yetkinin süresi en fazla 3 ay olacak; bu sürenin sonunda yetkinin yenilenmemesi halinde ilan sistemden kaldırılacak ve satış gerçekleşirse süreç otomatik olarak sonlandırılacak.

Güvenli Ödeme ve Şeffaflık: Düzenleme kapsamında emlak satışlarında güvenli ödeme sisteminin devreye alınması ve satılık konut ilanlarında fiyatların tam rakam üzerinden gösterilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul uzmanları, mevcut sistemde aynı evin farklı fiyatlarla ilana çıkarılmasının hem alıcıların kafasını karıştırdığını hem de piyasadaki fiyat algısını olumsuz etkilediğini belirtirken, yeni sistemle birlikte sürecin daha şeffaf ve kontrol edilebilir hale geleceğini vurguluyor.