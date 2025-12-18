Evinin balkonundan düşen eski milli basketbolcu Ediz Baksi hayatını kaybetti

İzmir’de 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

İzmir’de yaşanan acı olayda eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesine bağlı Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baksi’nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evinin balkonundan düşen eski milli basketbolcu Ediz Baksi hayatını kaybetti - Resim : 1

EDİZ BAKSİ KİMDİR?

Ediz Baksi, Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonunda kazandığı Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporcular arasında bulunuyordu. A Milli Basketbol Takımı’nda da forma giyen Baksi, aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra Karşıyaka altyapısında görev aldı.

Basketbol kariyerinin ardından iş hayatına atılan Baksi, İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekânın kuruculuğunu ve işletmeciliğini yaptı.

milli basketbolcu balkon
